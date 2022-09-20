Глава Запорожья Балицкий назвал срок проведения референдума

Балицкий: референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября
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Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом рассказал глава области Евгений Балицкий в своем telegram-канале.

«Референдум в Запорожской области о присоединении к РФ состоится в аналогичные даты предыдущим трем регионам — с 23 по 27 сентября», — уточнил он. В Мелитополе прошел общенародный съезд граждан Запорожской области, где участники приняли обращение в адрес Военно-гражданской администрации с требованием о проведении референдума.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью защиты жителей Донбасс от киевского режима. Референдумы о вхождении в состав РФ пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.

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Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом рассказал глава области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. «Референдум в Запорожской области о присоединении к РФ состоится в аналогичные даты предыдущим трем регионам — с 23 по 27 сентября», — уточнил он. В Мелитополе прошел общенародный съезд граждан Запорожской области, где участники приняли обращение в адрес Военно-гражданской администрации с требованием о проведении референдума. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью защиты жителей Донбасс от киевского режима. Референдумы о вхождении в состав РФ пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.
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