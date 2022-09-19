Жена челябинского губернатора скорбит из-за гибели Пускепалиса

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер выразила сочувствие в связи с гибелью режиссера Сергей Пускепалиса

В Челябинской области Пускепалис работал над фильмом «Аркаим. Колесница времени» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер выразила соболезнования в связи с гибелью актера и режиссера Сергея Пускепалиса, который разбился в ДТП в Ярославской области. Она назвала его «человеком с огромным сердцем и чувством долга».

«Я благодарю Бога за дружбу с таким человеком, с Сергеем Пускепалисом. Настоящий мужчина, патриот, человек с огромным сердцем и чувством долга, талантливейший актер и режиссер. Всегда протянет руку помощи нуждающимся, никогда не откажет просящим», — говорится в сообщении, опубликованном от имени Ирины Текслер в Telegram-канале «Фонда 2020», основателем которого она является.

Супруга челябинского губернатора отметила, что Пускепалис с 2014 года регулярно посещал Донецкую и Луганскую народные республики, куда отвозил гуманитарную помощь. В Челябинской области он проделал большую работу над фильмом «Аркаим. Колесница времени». Ранее соболезнования о гибели артиста выразил губернатор Алексей Текслер.

Сергей Пускепалис погиб в аварии на 201-м километре трассы М-8 в Ярославской области. Он был пассажиром автомобиля Ford Transit, который столкнулся с фурой. Пускепалису было 56 лет.