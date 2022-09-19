Челябинский губернатор выразил соболезнования из-за гибели в ДТП режиссера Пускепалиса

Актеру и режиссеру Сергею Пускепалису было 56 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с гибелью в ДТП известного российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Глава региона 20 сентября заявил, что это огромная утрата для всего региона.

«Это огромная утрата для всех нас, тяжело поверить в случившееся. Сергея хорошо знали и любили в Челябинской области, где он жил во время работы в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина в начале „нулевых“», — сообщил Текслер.

Губернатор отметил, что будучи всероссийским прославленным актером, Сергей Пускепалис вновь направил свои творческие силы в Челябинскую область. Он вложил свой талант в работу над фильмом «Аркаим. Колесница времени», в котором выступил рассказчиком.

«Его узнаваемый, теплый голос и душевная, какая-то родная интонация придали фильму особый, добрый оттенок. Мы всегда будем помнить Сергея и беречь светлую память об этом замечательном человеке, ярком актере и выдающемся режиссере», — соболезнует Текслер.

Авария, в которой погиб Пускепалис, произошла в Ростовском районе на 201 километре автодороги М-8. Режиссер был пассажиром автомобиля Ford Transit, который совершил столкновение с фурой. Ему было 56 лет.

Премьера фильма «Аркаим», в работе над которым принял участие актер, состоялась 29 июня в кинотеатре «Иллюзион» в Москве. Пускепалис стал одним из актеров фильма «Сердце пармы», снятом в Пермском крае по книге писателя Алексея Иванова.