20 сентября 2022

Обращение Путина перенесено на 21 сентября

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Об этом сообщил политолог Сергей Марков Фото:

Выступление Путина отложено на 21 сентября. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

«Выступление Путина отложено на завтра», — доложил он. При этом на Youtube-канале издания «Москва 24» предупредили, что планируемая дата публикации — 21 сентября в 17:00 по московскому времени. При этом на самой трансляции отмечается, что «точная причина неизвестна».

Кроме того, Первый канал и RT перестали анонсировать обращение Путина этим вечером. Пресс-секретарь президента Песков не выходит на связь с журналистами.

Ранее РБК сообщило, что Путин выступит с экстренным обращением 20 сентября. Он должен был рассказать подробности по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Выступление Путина отложено на 21 сентября. Об этом сообщил политолог Сергей Марков. «Выступление Путина отложено на завтра», — доложил он. При этом на Youtube-канале издания «Москва 24» предупредили, что планируемая дата публикации — 21 сентября в 17:00 по московскому времени. При этом на самой трансляции отмечается, что «точная причина неизвестна». Кроме того, Первый канал и RT перестали анонсировать обращение Путина этим вечером. Пресс-секретарь президента Песков не выходит на связь с журналистами. Ранее РБК сообщило, что Путин выступит с экстренным обращением 20 сентября. Он должен был рассказать подробности по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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