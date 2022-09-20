Обращение Путина перенесено на 21 сентября

21 сентября 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

Об этом сообщил политолог Сергей Марков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выступление Путина отложено на 21 сентября. Об этом сообщил политолог Сергей Марков. «Выступление Путина отложено на завтра», — доложил он. При этом на Youtube-канале издания «Москва 24» предупредили, что планируемая дата публикации — 21 сентября в 17:00 по московскому времени. При этом на самой трансляции отмечается, что «точная причина неизвестна». Кроме того, Первый канал и RT перестали анонсировать обращение Путина этим вечером. Пресс-секретарь президента Песков не выходит на связь с журналистами. Ранее РБК сообщило, что Путин выступит с экстренным обращением 20 сентября. Он должен был рассказать подробности по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Выступление Путина отложено на 21 сентября. Об этом сообщил политолог Сергей Марков. «Выступление Путина отложено на завтра», — доложил он. При этом на Youtube-канале издания «Москва 24» предупредили, что планируемая дата публикации — 21 сентября в 17:00 по московскому времени. При этом на самой трансляции отмечается, что «точная причина неизвестна». Кроме того, Первый канал и RT перестали анонсировать обращение Путина этим вечером. Пресс-секретарь президента Песков не выходит на связь с журналистами. Ранее РБК сообщило, что Путин выступит с экстренным обращением 20 сентября. Он должен был рассказать подробности по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.