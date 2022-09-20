Пермский медцентр обвинил сотрудника в срыве профилактики COVID

21 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В центре заявили, что действия сотрудницы не позволили экстренно провести профилактику COVID Фото: Илья Московец © URA.RU Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае обвинил своего сотрудника в подрыве профилактики COVID-19 в регионе в 2020—2021 году. Работница центра с обвинением и привлечением к ответственности была не согласна, с чем и пошла в суд. Сотруднице удалось оспорить неправомерность привлечения ее к ответственности, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Допущенные нарушения не позволили органам санитарно-эпидемиологического надзора принять экстренные и эффективные меры, направленные на профилактику Covid-19 в регионе, что повлекло дальнейшее распространение Covid-19 в учреждениях», — говорится в решении суда. На сотрудницу в центре наложили дисциплинарное взыскание за якобы нарушение законодательства и внутренних актов. Представитель ответчика в суде заявил, что работница центра обязана оповещать о новых очагах коронавируса в различных учреждениях не позднее, чем через сутки после их обнаружения. Однако женщина не уведомила вовремя о массовом заболевании детей в детском реабилитационном центре «Родничок» в 2020—2021 гг., тем самым нарушив сразу несколько пунктов в должностной инструкции. Как выяснил суд, информация об этом не поступила в базу данных центра из-за ошибки другого сотрудника в головном офисе, который неправильно зарегистрировал случаи заболевания. В связи с этим суд признал привлечение к дисциплинарной ответственности истца незаконным.

Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае обвинил своего сотрудника в подрыве профилактики COVID-19 в регионе в 2020—2021 году. Работница центра с обвинением и привлечением к ответственности была не согласна, с чем и пошла в суд. Сотруднице удалось оспорить неправомерность привлечения ее к ответственности, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Допущенные нарушения не позволили органам санитарно-эпидемиологического надзора принять экстренные и эффективные меры, направленные на профилактику Covid-19 в регионе, что повлекло дальнейшее распространение Covid-19 в учреждениях», — говорится в решении суда. На сотрудницу в центре наложили дисциплинарное взыскание за якобы нарушение законодательства и внутренних актов. Представитель ответчика в суде заявил, что работница центра обязана оповещать о новых очагах коронавируса в различных учреждениях не позднее, чем через сутки после их обнаружения. Однако женщина не уведомила вовремя о массовом заболевании детей в детском реабилитационном центре «Родничок» в 2020—2021 гг., тем самым нарушив сразу несколько пунктов в должностной инструкции. Как выяснил суд, информация об этом не поступила в базу данных центра из-за ошибки другого сотрудника в головном офисе, который неправильно зарегистрировал случаи заболевания. В связи с этим суд признал привлечение к дисциплинарной ответственности истца незаконным.