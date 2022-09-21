В Минцифры опровергли рассылку повесток через Госуслуги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Госуслуги. Тюмень, госуслуги, госуслуги сайт, сайт госуслуг
Россияне не будут получать рассылку о мобилизации через Госуслуги Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через сервис «Госуслуги». Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ. Ранее сайт перестал открываться на фоне сообщений о том, что россияне, призванные на службу, будут получать повестки через этот сервис.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что в первую очередь могут призвать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через сервис «Госуслуги». Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ. Ранее сайт перестал открываться на фоне сообщений о том, что россияне, призванные на службу, будут получать повестки через этот сервис. «В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что в первую очередь могут призвать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...