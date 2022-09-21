В Минцифры опровергли рассылку повесток через Госуслуги

21 сентября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Россияне не будут получать рассылку о мобилизации через Госуслуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через сервис «Госуслуги». Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ. Ранее сайт перестал открываться на фоне сообщений о том, что россияне, призванные на службу, будут получать повестки через этот сервис. «В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что в первую очередь могут призвать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через сервис «Госуслуги». Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ. Ранее сайт перестал открываться на фоне сообщений о том, что россияне, призванные на службу, будут получать повестки через этот сервис. «В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что в первую очередь могут призвать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.