Курганской семье испортили отдых в Сочи

21 сентября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Курганских туристов, приехавших отдыхать в Сочи, заселили в грязный номер в отеле (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Семью из Курганской области, которая впервые приехала на отдых в Сочи, заселили в апартаменты со сломанной кроватью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами туристы. «Впервые в жизни приехали семьей отдыхать на юг. С поезда сразу же на море пошли. Потом пошли заселяться в отель, и тут начался трэш. Зашли в номер, а там грязища, кровать сломана. На ней даже сидеть было невозможно. Довели до слез, все настроение испортили. К тому же в номере не было ни чайника, ни посуды. Все только на общей кухне, где тоже все было в грязи. Просто ужасный сервис. Мы не ожидали, что наш отпуск так начнется в Сочи», — пожаловались курганцы. По словам отдыхающих, на этом их приключения не закончились. Номер в отеле, который курганские туристы заранее забронировали, не смог вместить всю семью. «В первую ночь нас разделили с детьми по разным номерам. В забронированном номере оказалось недостаточно места. Хотя мы изначально оплатили номер на четверых человек. Но деваться было некуда, поэтому пришлось соглашаться на такие условия. Искать новый отель было уже поздно. Только на следующий день нас переселили всех в один номер», — рассказали возмущенные туристы. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана осталась без отдыха в апартаментах Сочи. Мошенники обманом выманили у туристки деньги за несуществующий номер. Также сообщалось, что туристка из Курганской области лишилась денег и отдыха на курорте в Турции. По словам женщины, турагентство отменило уже оплаченную ей поездку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семью из Курганской области, которая впервые приехала на отдых в Сочи, заселили в апартаменты со сломанной кроватью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами туристы. «Впервые в жизни приехали семьей отдыхать на юг. С поезда сразу же на море пошли. Потом пошли заселяться в отель, и тут начался трэш. Зашли в номер, а там грязища, кровать сломана. На ней даже сидеть было невозможно. Довели до слез, все настроение испортили. К тому же в номере не было ни чайника, ни посуды. Все только на общей кухне, где тоже все было в грязи. Просто ужасный сервис. Мы не ожидали, что наш отпуск так начнется в Сочи», — пожаловались курганцы. По словам отдыхающих, на этом их приключения не закончились. Номер в отеле, который курганские туристы заранее забронировали, не смог вместить всю семью. «В первую ночь нас разделили с детьми по разным номерам. В забронированном номере оказалось недостаточно места. Хотя мы изначально оплатили номер на четверых человек. Но деваться было некуда, поэтому пришлось соглашаться на такие условия. Искать новый отель было уже поздно. Только на следующий день нас переселили всех в один номер», — рассказали возмущенные туристы. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана осталась без отдыха в апартаментах Сочи. Мошенники обманом выманили у туристки деньги за несуществующий номер. Также сообщалось, что туристка из Курганской области лишилась денег и отдыха на курорте в Турции. По словам женщины, турагентство отменило уже оплаченную ей поездку.