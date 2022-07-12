Жительница Кургана осталась без отдыха в апартаментах Сочи

Женщину обманули при бронировании отеля в Сочи Фото: Анна Майорова © URA.RU

35-летнюю жительницу Кургана обманули при бронировании апартаментов в Сочи. Мошенники выманили у туристки предоплату за несуществующий номер в отеле. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Накануне в отдел полиции №4 УМВД России по городу Кургану обратилась 35-летняя горожанка с заявлением о хищении денежных средств. Женщина рассматривала варианты проживания на время отдыха в городе Сочи через сайты туристических услуг. Когда подходящий вариант был найден, потенциальной клиентке предложили внести предоплату в размере 50%. Денежные средства женщина перевела через мобильное приложение на счет банковской карты. Прибыв в отель, потерпевшая обнаружила, что на ее имя номер не бронировался», — говорится в сообщении. Сумма причиненного ущерба составила около 13 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции призывают граждан использовать для бронирования отелей безопасные сервисы.

Ранее URA.RU писало, что лжебанкиры лишили курганца крупной суммы денег. Мужчина потерял более 800 тысяч рублей, поверив телефонному мошеннику, который представился сотрудником банка. Также сообщалось, что житель Курганской области отдал 850 тысяч мошенникам, представившимся силовиками.