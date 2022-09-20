В Челябинской области прозвучат сирены

Сигнал «Внимание всем!» служит для оповещения населения в случае угрозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 5 октября завоют сирены. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о проверке системы оповещения населения.

«В области с 10:00 до 14:00 часов 5 октября будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Единый сигнал „Внимание всем!“ существует для оповещения населения в случае угрозы чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия», — отмечают в пресс-службе.

Сигнал тревоги в регионе подадут электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий. Услышав звуки сирены, гражданам следует немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24») и прослушать информационное сообщение.