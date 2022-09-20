20 сентября 2022

В Челябинской области прозвучат сирены

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Сигнал «Внимание всем!» служит для оповещения населения в случае угрозы Фото:

В Челябинской области 5 октября завоют сирены. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о проверке системы оповещения населения.

«В области с 10:00 до 14:00 часов 5 октября будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Единый сигнал „Внимание всем!“ существует для оповещения населения в случае угрозы чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия», — отмечают в пресс-службе.

Сигнал тревоги в регионе подадут электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий. Услышав звуки сирены, гражданам следует немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24») и прослушать информационное сообщение.

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В Челябинской области 5 октября завоют сирены. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о проверке системы оповещения населения. «В области с 10:00 до 14:00 часов 5 октября будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Единый сигнал „Внимание всем!“ существует для оповещения населения в случае угрозы чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия», — отмечают в пресс-службе. Сигнал тревоги в регионе подадут электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий. Услышав звуки сирены, гражданам следует немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24») и прослушать информационное сообщение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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