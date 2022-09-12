До осенних дождей в Целинном округе отремонтируют переход через реку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном округе Курганской области завершилось голосование за объекты для благоустройства. Большинство курганцев отдали голоса за создание перехода через ручей и установку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава района Александр Сытов.

«Целинники четко определили приоритеты и отдали больше всего голосов за проект, который требует вмешательства уже сейчас (переход через ручей с улицы Мичурина, автор идеи — Ирина Буйначева), и второй — контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО), автор — Наталья Чеботаренко. Всего в голосовании приняли участие около тысячи целинников», — пишет Сытов. По его словам, специалисты территориального управления уже привели в порядок часть перехода через реку: уложили переливную трубу, провели подсыпку асфальтовой срезкой, сделали съезды с дощатого мостика. Остаток работ планируется завершить до периода осенних дождей.

Что касается установки контейнеров, Сытов пообещал реализовать это в ближайшем будущем. Он отметил, что данный проект станет частью программы российского правительства по переходы на раздельный сбор ТБО. В том числе глава округа поблагодарил всех, кто принял участие в конкурсе: «Спасибо всем участникам и тем, кто отдал свой голос за перемены. Оставшиеся проекты взяты на карандаш. Помощь и советы их авторов нам обязательно понадобятся. Будем работать вместе».

Ранее URA.RU писало, что глава Целинного округа Александр Сытов организовал флешмоб, где каждый участник может предложить идею по благоустройству мест в районе. Лучшие десять идей для выдвижения на голосование выбирали по количеству лайков.

В Целинном округе начали ремонтировать переход через ручей по инициативе жителей района Фото: Александр Сытов, соцсеть «ВКонтакте»