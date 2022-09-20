Второй челябинский депутат Госдумы готов пойти в армию по мобилизации

«Жириновец» Станислав Наумов готов заключить армейский контракт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Представляющий Челябинскую область в Госдуме депутат от ЛДПР Станислав Наумов заявил о готовности поступить в армию в рамках указа о частичной мобилизации. Об этом парламентарий заявил 21 сентября.

«Наши личные дела не гостайна, если я нужен Министерству обороны РФ — я заключу любой контракт, на любых условиях. Такую же позицию мы занимаем и в отношении наших родных и близких, а также помощников и членов партии. Если положено — надо идти в военкомат. Без отмаз», — написал Наумов в своем аккаунте в соцсети.

Он уточнил, что опубликовал пост в ответ на многочисленные вопросы избирателей, могут ли депутаты федерального парламента отправиться в армию. Ранее о готовности поступить на службу заявил другой челябинский депутат Государственной думы, единоросс Олег Голиков.

Президент Владимир Путин обратился 21 сентября к народу России, сообщив, что издал указ о частичной мобилизации. Призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов, прежде всего имеющих опыт службы в Вооруженных силах (в том числе боевой) и дефицитные военные специальности. В зону боевых действий не будут срочников, часть категорий населения (например, студенты) также не попадают под мобилизацию. Главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военкоматов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже обратился в этой связи к жителям региона. Также он фактически объявил мобилизацию чиновников, запретив все отпуска для сотрудников муниципальных и областных органов власти.

Глава государства и министр обороны Сергей Шойгу заявили также, что ВС РФ на Украине фактически вынуждены вести борьбу против стран Запада и готовы использовать все средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от НАТО.