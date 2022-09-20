Оператор объяснил причину перебоев со связью у жителей ЯНАО

Жители жаловались на качество связи в ЯНАО
У жителей Салехарда (ЯНАО) плохо ловила связь из-за неисправности на вышке. Об этом сотовый оператор Yota сообщил своим пользователям в СМС-сообщениях.
«На вышке, к которой вы подключались, были трудности. Но мы все починили. Сейчас все работает как положено», — говорится в сообщении. Оператор также просит пользователей перезагрузить устройство связи для стабилизации соединения.
Ранее в соцсетях жители ЯНАО жаловались на проблемы с сотовой связью. URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов пообещал объявить конкурс на сервисный контракт, чтобы сделать связь доступнее по всему региону.
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