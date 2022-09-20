20 сентября 2022

Оператор объяснил причину перебоев со связью у жителей ЯНАО

Оператор Yota: в ЯНАО была неисправность на вышке связи
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка вышки сотовой связи 5G на Уралмаше. Екатеринбург
Жители жаловались на качество связи в ЯНАО Фото:

У жителей Салехарда (ЯНАО) плохо ловила связь из-за неисправности на вышке. Об этом сотовый оператор Yota сообщил своим пользователям в СМС-сообщениях.

«На вышке, к которой вы подключались, были трудности. Но мы все починили. Сейчас все работает как положено», — говорится в сообщении. Оператор также просит пользователей перезагрузить устройство связи для стабилизации соединения.

Ранее в соцсетях жители ЯНАО жаловались на проблемы с сотовой связью. URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов пообещал объявить конкурс на сервисный контракт, чтобы сделать связь доступнее по всему региону.

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У жителей Салехарда (ЯНАО) плохо ловила связь из-за неисправности на вышке. Об этом сотовый оператор Yota сообщил своим пользователям в СМС-сообщениях. «На вышке, к которой вы подключались, были трудности. Но мы все починили. Сейчас все работает как положено», — говорится в сообщении. Оператор также просит пользователей перезагрузить устройство связи для стабилизации соединения. Ранее в соцсетях жители ЯНАО жаловались на проблемы с сотовой связью. URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов пообещал объявить конкурс на сервисный контракт, чтобы сделать связь доступнее по всему региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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