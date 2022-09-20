Оператор объяснил причину перебоев со связью у жителей ЯНАО

Оператор Yota: в ЯНАО была неисправность на вышке связи

Жители жаловались на качество связи в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У жителей Салехарда (ЯНАО) плохо ловила связь из-за неисправности на вышке. Об этом сотовый оператор Yota сообщил своим пользователям в СМС-сообщениях.

«На вышке, к которой вы подключались, были трудности. Но мы все починили. Сейчас все работает как положено», — говорится в сообщении. Оператор также просит пользователей перезагрузить устройство связи для стабилизации соединения.

Ранее в соцсетях жители ЯНАО жаловались на проблемы с сотовой связью. URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов пообещал объявить конкурс на сервисный контракт, чтобы сделать связь доступнее по всему региону.