Артюхов пообещал сделать мобильную связь доступной по всему ЯНАО

В скором времени объявят конкурс на сервисный контракт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава ЯНАО пообещал решить проблему сотовой связи по всему ЯНАО. Об сообщили в telegram-канале «Пул 89».

«Скоро объявим конкурс на сервисный контракт. Не будем сами городить, полностью доверимся ключевым участникам рынка связи. Все заинтересованы. Надеемся будет хороший конкурс. Обязательным условием победы является RAN Sharing [совместный доступ к сети нескольких операторов сотовой связи]. Когда, кто бы ни победил, МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком, он обязан будет [предоставить доступ другому оператору], есть такие настройки. Думаю, с помощью этих договорных отношений мы решим проблему», — цитирует главу ЯНАО telegram-канал.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда (ЯНАО) недовольны установкой вышки сотовой связи на территории аллеи, где растут старейшие деревья. Жители возмущены тем, что вместо того чтобы облагородить уникальное место, там установили стометровую металлическую трубу.