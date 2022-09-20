Жители Донбасса проголосуют в Челябинске на референдуме за вхождение в состав РФ

Жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, смогут проголосовать на участках в Челябинской области за вхождение в состав России. Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе облизбиркома.
«Референдумы по вопросу вхождения ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на территории региона», — отметили в пресс-службе облизбиркома.
Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября 2022 года — вне помещения для голосования. 27 сентября 2022 года — в Челябинске в помещении ДК им. Колющенко.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Соответствующие референдумы пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.
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