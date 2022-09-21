Политолог Потуремский: мобилизация не коснется большинства военнообязанных

Политолог Потуремский: мобилизация не коснется большинства россиян

21 сентября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Армии нужны специалисты с опытом (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация в России коснется только 1% военнообязанных. Цифра составит порядка 250—300 тысяч человек. Об этом заявил в разговоре с URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «У нас порядка 25 млн военнообязанных. Около 1% из них будут призваны. Необходимость этого шага понятна. Она связана с ситуацией, которая возникла на востоке Украины. России противостоит не она, а коллективный Запад. Стратегия, избранная противником, направлена на дальнейшую эскалацию конфликта. Это решение — для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Для этих действий есть серьезные основания», — сказал Виктор Потуремский. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов объяснил необходимость частичной мобилизации стремлением РФ быстрее закончить конфликт. «Требуется закрытие границ и специалисты с опытом боевых действий. В силу того, что противостояние перешло на другой уровень — уже не гражданской войны, а как минимум на уровне НАТО. Предпринимаемые действия нужны не для того, чтобы усугубить нервную обстановку, а чтобы максимально быстро прекратить этот конфликт раз и навсегда. Сейчас покупают билеты и улетают из страны те, кто все равно не попал под частичную мобилизацию. Важен именно боевой опыт», — подчеркнул собеседник URA.RU. Потуремский объяснил, что необходимость мобилизации частично связана с предстоящими референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. «Это связанные события. Мы наблюдаем за ситуацией с общественным мнением на освобожденных территориях и республиках. Оно там достаточно определенное. Около 80% жителей видят свой статус и будущее, связанными с РФ. Идет речь не о поддержке русских на востоке Украины, а о суверенитете и безопасности», — отметил эксперт. Мартынов уверен, что референдумы будут проведены. «Я не сомневаюсь в их результатах. Я также думаю, что референдумы постараются сорвать. Но такие вещи просчитывают заранее. Референдумы состоятся при любой погоде», — добавил Мартынов. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства отметил, что призыв коснется не всех, а только определенных категорий военнообязанных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частичная мобилизация в России коснется только 1% военнообязанных. Цифра составит порядка 250—300 тысяч человек. Об этом заявил в разговоре с URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «У нас порядка 25 млн военнообязанных. Около 1% из них будут призваны. Необходимость этого шага понятна. Она связана с ситуацией, которая возникла на востоке Украины. России противостоит не она, а коллективный Запад. Стратегия, избранная противником, направлена на дальнейшую эскалацию конфликта. Это решение — для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Для этих действий есть серьезные основания», — сказал Виктор Потуремский. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов объяснил необходимость частичной мобилизации стремлением РФ быстрее закончить конфликт. «Требуется закрытие границ и специалисты с опытом боевых действий. В силу того, что противостояние перешло на другой уровень — уже не гражданской войны, а как минимум на уровне НАТО. Предпринимаемые действия нужны не для того, чтобы усугубить нервную обстановку, а чтобы максимально быстро прекратить этот конфликт раз и навсегда. Сейчас покупают билеты и улетают из страны те, кто все равно не попал под частичную мобилизацию. Важен именно боевой опыт», — подчеркнул собеседник URA.RU. Потуремский объяснил, что необходимость мобилизации частично связана с предстоящими референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. «Это связанные события. Мы наблюдаем за ситуацией с общественным мнением на освобожденных территориях и республиках. Оно там достаточно определенное. Около 80% жителей видят свой статус и будущее, связанными с РФ. Идет речь не о поддержке русских на востоке Украины, а о суверенитете и безопасности», — отметил эксперт. Мартынов уверен, что референдумы будут проведены. «Я не сомневаюсь в их результатах. Я также думаю, что референдумы постараются сорвать. Но такие вещи просчитывают заранее. Референдумы состоятся при любой погоде», — добавил Мартынов. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства отметил, что призыв коснется не всех, а только определенных категорий военнообязанных.