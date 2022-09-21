В крушении вертолета в Турции погибли двое россиян

21 сентября 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

В Турции разбился вертолет, двое россиян из пяти находившихся на борту погибли (фото из архива) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В результате крушения спасательного вертолета в Турции погибли двое россиян. Об этом пишут турецкие СМИ. «Пожарный вертолет, вылетевший из Кастамону для поддержки тушения пожаров в Мармарисе, потерпел крушение недалеко от района Чардак в Денизли. МВД сообщило, что в вертолете, который был уничтожен в результате аварии, находились 2 турецких, 5 российских, всего 7 членов экипажа. Два человека погибли и 5 членов экипажа получили ранения», — говорится на сайте газеты Yeni Safak. По информации издания, в результате крушения погибли российский инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков. Трое остальных граждан России были доставлены в больницы региона в машинах скорой помощи. О том, что в Турции разбился арендованный у России пожарный вертолет, стало известно вечером 21 сентября, пишет Life. Он вылетал на борьбу с огнем. Крушение вертолета произошло в Денизли, сообщает МK.RU .

В результате крушения спасательного вертолета в Турции погибли двое россиян. Об этом пишут турецкие СМИ. «Пожарный вертолет, вылетевший из Кастамону для поддержки тушения пожаров в Мармарисе, потерпел крушение недалеко от района Чардак в Денизли. МВД сообщило, что в вертолете, который был уничтожен в результате аварии, находились 2 турецких, 5 российских, всего 7 членов экипажа. Два человека погибли и 5 членов экипажа получили ранения», — говорится на сайте газеты Yeni Safak. По информации издания, в результате крушения погибли российский инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков. Трое остальных граждан России были доставлены в больницы региона в машинах скорой помощи. О том, что в Турции разбился арендованный у России пожарный вертолет, стало известно вечером 21 сентября, пишет Life. Он вылетал на борьбу с огнем. Крушение вертолета произошло в Денизли, сообщает МK.RU.