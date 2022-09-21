На освобожденных территориях Донбасса пройдут кадровые конкурсы от президента РФ

21 сентября 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Организаторы конкурса в первую очередь вкладываются в людей Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской и Херсонской областях, которые в ходе спецоперации освободили российские военные, с 21 сентября пройдут кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» — они строятся по модели российского конкурса управленцев «Лидеры России». Победителей включат в кадровый резерв, из которых по итогам обучения они будут назначаться на руководящие должности в этих регионах. Инициативу одобрил президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в пресс-релизе конкурса. «Главы Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой помочь в решении проблем с профессиональными кадрами, которые сейчас необходимы для восстановления и развития регионов. В России с 2017 года развивается система социальных лифтов, ежегодно проводится конкурс управленцев „Лидеры России“, действует президентская платформа „Россия — страна возможностей“», — прокомментировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В документе отмечается, что Россия привносит на эти территории новую повестку — развития. Конкурс призывает самим строить свое будущее. Организаторы конкурса в первую очередь вкладываются в людей, участвовать могут даже те, кто здесь родился. Во время проведения конкурсов в Запорожской и Херсонской областях будут участвовать официальные представители России. В Херсонской области старт конкурса состоялся непосредственно в городе Херсон. Это свидетельствует о российском будущем региона, его важной роли в жизни России. «В свете предстоящих событий нас ждет много новых сложных задач. Очень нужны квалифицированные кадры, готовые работать на благо Херсонской области», — пояснил глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. С ним согласен глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. «Нам необходимо решать огромное количество задач, проблем, вызовов и в социальной сфере, и в экономике, и в коммунальной сфере, и во многих других. Для этого нам нужны грамотные, эффективные, вовлеченные, мотивированные специалисты, которых мы рассчитываем найти именно с помощью открытого кадрового конкурса», — уточнил он. Кроме того, победители получат по миллиону рублей на обучение в России. Принять участие в конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, с опытом управления не менее года и связью с регионом проведения конкурса — например, имеющие родственников на этой территории. Подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Россия приводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий российских войск с весны этого года полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся — Луганской народной республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Запорожской и Херсонской областях, которые в ходе спецоперации освободили российские военные, с 21 сентября пройдут кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» — они строятся по модели российского конкурса управленцев «Лидеры России». Победителей включат в кадровый резерв, из которых по итогам обучения они будут назначаться на руководящие должности в этих регионах. Инициативу одобрил президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в пресс-релизе конкурса. «Главы Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой помочь в решении проблем с профессиональными кадрами, которые сейчас необходимы для восстановления и развития регионов. В России с 2017 года развивается система социальных лифтов, ежегодно проводится конкурс управленцев „Лидеры России“, действует президентская платформа „Россия — страна возможностей“», — прокомментировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В документе отмечается, что Россия привносит на эти территории новую повестку — развития. Конкурс призывает самим строить свое будущее. Организаторы конкурса в первую очередь вкладываются в людей, участвовать могут даже те, кто здесь родился. Во время проведения конкурсов в Запорожской и Херсонской областях будут участвовать официальные представители России. В Херсонской области старт конкурса состоялся непосредственно в городе Херсон. Это свидетельствует о российском будущем региона, его важной роли в жизни России. «В свете предстоящих событий нас ждет много новых сложных задач. Очень нужны квалифицированные кадры, готовые работать на благо Херсонской области», — пояснил глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. С ним согласен глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. «Нам необходимо решать огромное количество задач, проблем, вызовов и в социальной сфере, и в экономике, и в коммунальной сфере, и во многих других. Для этого нам нужны грамотные, эффективные, вовлеченные, мотивированные специалисты, которых мы рассчитываем найти именно с помощью открытого кадрового конкурса», — уточнил он. Кроме того, победители получат по миллиону рублей на обучение в России. Принять участие в конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, с опытом управления не менее года и связью с регионом проведения конкурса — например, имеющие родственников на этой территории. Подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Россия приводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В результате действий российских войск с весны этого года полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся — Луганской народной республики.