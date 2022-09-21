Байден: США не ищут «холодной войны»

21 сентября 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Джо Байден отметил, что Штаты продолжат продвигать свою политику Фото: Официальный сайт президента Украины Соединенные Штаты Америки не хотят «холодной войны». Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления на генеральной ассамблее ООН. «Мы не ищем конфликта, мы не ищем холодной войны. Мы не просим страны выбирать между США или другим партнером», — видео размещено на youtube-канале Deutsche Welle (газета Deutsche Welle признана иностранным агентом решением Минюста РФ). Американский лидер также отметил, что Штаты продолжат продвигать «видение свободного, открытого, безопасного и процветающего мира». У других государств, по его словам, будет возможность выбора, с кем сотрудничать. При этом о зависимости речи не идет, подчеркнул Байден. Ранее он заявил, что ни одна страна не угрожала России, передает RT. Он убежден, что российская сторона якобы «угрожала» Европе ядерным оружием в нарушение режима нераспространения, сообщает «Федеральное агентство новостей». Так он прокомментировал слава президента РФ Владимира Путина, который пояснил, что использует все средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО.

Соединенные Штаты Америки не хотят «холодной войны». Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления на генеральной ассамблее ООН. «Мы не ищем конфликта, мы не ищем холодной войны. Мы не просим страны выбирать между США или другим партнером», — видео размещено на youtube-канале Deutsche Welle (газета Deutsche Welle признана иностранным агентом решением Минюста РФ). Американский лидер также отметил, что Штаты продолжат продвигать «видение свободного, открытого, безопасного и процветающего мира». У других государств, по его словам, будет возможность выбора, с кем сотрудничать. При этом о зависимости речи не идет, подчеркнул Байден. Ранее он заявил, что ни одна страна не угрожала России, передает RT. Он убежден, что российская сторона якобы «угрожала» Европе ядерным оружием в нарушение режима нераспространения, сообщает «Федеральное агентство новостей». Так он прокомментировал слава президента РФ Владимира Путина, который пояснил, что использует все средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО.