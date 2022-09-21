Макрон призвал усилить международное давление на Путина

21 сентября 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

По словам Макрона, мобилизация приведет к еще большей изоляции России Фото: личная страница Эммануэля Макрона в соцсети новость из сюжета Мобилизация в России Мировое сообщество должно усилить давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Он выразил сожаление по поводу объявленной в России частичной мобилизации. «Эммануэль Макрон в среду призвал мировое сообщество усилить давление на российского президента Владимира Путина», — сообщает агентство AFP. Президент Франции заявил журналистам во время сессии Генассамблеи ООН, что решение о мобилизации еще больше изолирует Россию. 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет агентство Nation News. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизации не подлежат студенты и солдаты-срочники. Всего, по его словам, будет призвано до 300 000 резервистов.

Мировое сообщество должно усилить давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Он выразил сожаление по поводу объявленной в России частичной мобилизации. «Эммануэль Макрон в среду призвал мировое сообщество усилить давление на российского президента Владимира Путина», — сообщает агентство AFP. Президент Франции заявил журналистам во время сессии Генассамблеи ООН, что решение о мобилизации еще больше изолирует Россию. 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет агентство Nation News. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизации не подлежат студенты и солдаты-срочники. Всего, по его словам, будет призвано до 300 000 резервистов.