Макрон призвал усилить международное давление на Путина

Мировое сообщество должно усилить давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Он выразил сожаление по поводу объявленной в России частичной мобилизации.
«Эммануэль Макрон в среду призвал мировое сообщество усилить давление на российского президента Владимира Путина», — сообщает агентство AFP. Президент Франции заявил журналистам во время сессии Генассамблеи ООН, что решение о мобилизации еще больше изолирует Россию.
21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет агентство Nation News. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизации не подлежат студенты и солдаты-срочники. Всего, по его словам, будет призвано до 300 000 резервистов.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Мировое сообщество должно усилить давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Он выразил сожаление по поводу объявленной в России частичной мобилизации. «Эммануэль Макрон в среду призвал мировое сообщество усилить давление на российского президента Владимира Путина», — сообщает агентство AFP. Президент Франции заявил журналистам во время сессии Генассамблеи ООН, что решение о мобилизации еще больше изолирует Россию. 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет агентство Nation News. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизации не подлежат студенты и солдаты-срочники. Всего, по его словам, будет призвано до 300 000 резервистов.