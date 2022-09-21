Макрон призвал усилить международное давление на Путина

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
По словам Макрона, мобилизация приведет к еще большей изоляции России Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мировое сообщество должно усилить давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Он выразил сожаление по поводу объявленной в России частичной мобилизации.

«Эммануэль Макрон в среду призвал мировое сообщество усилить давление на российского президента Владимира Путина», — сообщает агентство AFP. Президент Франции заявил журналистам во время сессии Генассамблеи ООН, что решение о мобилизации еще больше изолирует Россию.

21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет агентство Nation News. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизации не подлежат студенты и солдаты-срочники. Всего, по его словам, будет призвано до 300 000 резервистов.

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Мировое сообщество должно усилить давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Он выразил сожаление по поводу объявленной в России частичной мобилизации. «Эммануэль Макрон в среду призвал мировое сообщество усилить давление на российского президента Владимира Путина», — сообщает агентство AFP. Президент Франции заявил журналистам во время сессии Генассамблеи ООН, что решение о мобилизации еще больше изолирует Россию. 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт, дополняет агентство Nation News. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизации не подлежат студенты и солдаты-срочники. Всего, по его словам, будет призвано до 300 000 резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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