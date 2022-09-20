В Екатеринбурге 21 сентября башня «Исеть» окрасилась в цвета армянского флага. Это связано с Днем независимости Республики Армения, сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».
«Фасад самого высокого здания в Екатеринбурге окрасился в цвета государственного флага Армении. Это связано с Днем независимости Армении», — говорится в посте telegram-канала «Международные связи Екатеринбурга», который ведет вице-мэр Марина Фадеева.
Такую инициативу предложил почетный консул Армении Нарек Спартакян. Небоскреб будет светиться с 20 до 23 часов. Такая акция в уральской столице традиционно проходит последние несколько лет.
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