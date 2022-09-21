Лавров: США рискуют стать участником конфликта на Украине

21 сентября 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров высказался о действиях США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российско-украинский конфликт разгорается из-за США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Из натовского, американского вооружения обстреливают российскую территорию, убивают там мирных жителей. США, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта», — сказал министр в интервью изданию Newsweek. Отдельно Лавров высказался по поводу того, что власти США не скрывают, что передают Киеву разведданные для нанесения ударов по российской армии. Он добавил, что Россия фиксирует присутствие американских наемников в этом конфликте. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с конца февраля этого года. Причина этого — постоянные обстрелы мирного населения Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские военные спасают людей, но несмотря на это Запад активно помогает киевскому режиму, поставляя на Украину оружие и задействуя там иностранных наемников.

Российско-украинский конфликт разгорается из-за США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Из натовского, американского вооружения обстреливают российскую территорию, убивают там мирных жителей. США, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта», — сказал министр в интервью изданию Newsweek. Отдельно Лавров высказался по поводу того, что власти США не скрывают, что передают Киеву разведданные для нанесения ударов по российской армии. Он добавил, что Россия фиксирует присутствие американских наемников в этом конфликте. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с конца февраля этого года. Причина этого — постоянные обстрелы мирного населения Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские военные спасают людей, но несмотря на это Запад активно помогает киевскому режиму, поставляя на Украину оружие и задействуя там иностранных наемников.