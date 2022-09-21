Во Франции горит склад с ядерным топливом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карабаш, радиация, учения, выброс хлора, противогаз
На складе, где произошло возгорание, хранится уран Фото:

На одном из складов с ядерным топливом во Франции произошло возгорание. Завод, где находится очаг возгорания, принадлежит французской компании-оператору атомных электростанций Framatome.

«Французская служба по надзору за ядерной энергетикой ASN в среду заявила, что активизировала свой аварийный центр после того, как вспыхнул пожар на заводе по производству урана на юго-востоке Франции. Им управляет подразделение EDF Framatome», — сообщает издание Reuters.

Отмечается также, что на складе хранится уран. Служба безопасности приступила к работе на месте возгорания.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

На одном из складов с ядерным топливом во Франции произошло возгорание. Завод, где находится очаг возгорания, принадлежит французской компании-оператору атомных электростанций Framatome. «Французская служба по надзору за ядерной энергетикой ASN в среду заявила, что активизировала свой аварийный центр после того, как вспыхнул пожар на заводе по производству урана на юго-востоке Франции. Им управляет подразделение EDF Framatome», — сообщает издание Reuters. Отмечается также, что на складе хранится уран. Служба безопасности приступила к работе на месте возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...