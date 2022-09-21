Во Франции горит склад с ядерным топливом

21 сентября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

На складе, где произошло возгорание, хранится уран Фото: Илья Московец © URA.RU На одном из складов с ядерным топливом во Франции произошло возгорание. Завод, где находится очаг возгорания, принадлежит французской компании-оператору атомных электростанций Framatome. «Французская служба по надзору за ядерной энергетикой ASN в среду заявила, что активизировала свой аварийный центр после того, как вспыхнул пожар на заводе по производству урана на юго-востоке Франции. Им управляет подразделение EDF Framatome», — сообщает издание Reuters. Отмечается также, что на складе хранится уран. Служба безопасности приступила к работе на месте возгорания.

На одном из складов с ядерным топливом во Франции произошло возгорание. Завод, где находится очаг возгорания, принадлежит французской компании-оператору атомных электростанций Framatome. «Французская служба по надзору за ядерной энергетикой ASN в среду заявила, что активизировала свой аварийный центр после того, как вспыхнул пожар на заводе по производству урана на юго-востоке Франции. Им управляет подразделение EDF Framatome», — сообщает издание Reuters. Отмечается также, что на складе хранится уран. Служба безопасности приступила к работе на месте возгорания.