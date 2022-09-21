В Кировском районе 21 сентября потерялся 15-летний мальчик (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в Кировской районе пропал 15-летний Тимур Бозоров. Он ушел из дома 21 сентября — в день, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Поисками Тимура занимаются представители поискового отряда «Прорыв», разместившие информацию о мальчике в соцсетях.

«В Кировском районе пропал 15-летний ребенок. В день пропажи он был одет в костюм цвета хаки и черные туфли. С собой у мальчика также был черный рюкзак», — сообщили в поисковом отряде. Волонтеры отмечают, что рост мальчика — 155 сантиметров, он среднего телосложения, волосы — светло-русые, глаза — светло-карие.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба звонить координатору поиска на номер +7 (962) 316-55-42. Также отмечается, что розыском Тимура занимается отдел полиции №2. С сотрудниками полиции можно связаться по телефонам +7 (343) 356-42-02 либо 102 (02).

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не коснется. Жители Екатеринбурга столкнулись с мошенниками, которые, представляясь сотрудниками военкомата, звонили и приглашали граждан явиться в военкомат.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Тимур Борозов пропал 21 сентября, в день, когда Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ Фото: ДПСО «Прорыв» Свердловская область, vk.com