Тюменцы получили государственные награды от Путина

22 сентября 2022 в 04:32 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин наградил тюменцев медалью и почетным званием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двое жителей Тюменской области получили государственные награды по указу президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ. Наградить медалью «За труды в культуре и искусстве» Олега Васильева — председателя правления Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России», — сообщается в документе. Также награду от президента России получил преподаватель тюменской «Детской школы искусств им В.В. Знаменского» Николай Коваленко. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Двое жителей Тюменской области получили государственные награды по указу президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ. Наградить медалью «За труды в культуре и искусстве» Олега Васильева — председателя правления Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России», — сообщается в документе. Также награду от президента России получил преподаватель тюменской «Детской школы искусств им В.В. Знаменского» Николай Коваленко. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».