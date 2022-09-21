21 сентября 2022
20 сентября 2022

Тюменцы получили государственные награды от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент России Владимир Путин наградил тюменцев медалью и почетным званием Фото:

Двое жителей Тюменской области получили государственные награды по указу президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Указ президента РФ. Наградить медалью «За труды в культуре и искусстве» Олега Васильева — председателя правления Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России», — сообщается в документе.

Также награду от президента России получил преподаватель тюменской «Детской школы искусств им В.В. Знаменского» Николай Коваленко. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».

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Двое жителей Тюменской области получили государственные награды по указу президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ. Наградить медалью «За труды в культуре и искусстве» Олега Васильева — председателя правления Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России», — сообщается в документе. Также награду от президента России получил преподаватель тюменской «Детской школы искусств им В.В. Знаменского» Николай Коваленко. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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