Американцы подняли Макрона на смех за призывы усилить давление на Путина

22 сентября 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Слова Макрона в адрес Путина вызвали осуждение со стороны американцев Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Читатели американского портала Breitbart отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России. Ранее французский лидер призвал международное сообщество усилить давление на президента РФ Владимира Путина. «Макрону до смерти нужно внимание. Всем на него плевать, а граждан Франции волнует лишь то, что им может предложить [лидер фракции партии «Национальное объединение»» во французском парламенте] Марин Ле Пен», — ответил Макрону пользователь Shiloh. Читатель с ником Mr. House предложил политику «сдаться». «У вас, у французов, это ловко выходит. Немцы, если что, расскажут», — сыронизировал он. По мнению пользователя FJB, «Макрон возомнил себя Наполеоном». «А ботинком по трибуне он стучал?» — поддержал его Killer_bees. Агентство AFP в среду сообщало, что Макрон во время сессии Генассамблеи ООН выразил сожаление по поводу объявленной в России частичной мобилизации, а также призвал мировое сообщество усилить давление на Путина. Ранее он запрашивал срочный разговор с российским президентом, назвав «цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса». Однако разговор глав государств не состоялся. В конце августа Марин Ле Пен уличила Макрона во лжи в отношении Украины.

Читатели американского портала Breitbart отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России. Ранее французский лидер призвал международное сообщество усилить давление на президента РФ Владимира Путина. «Макрону до смерти нужно внимание. Всем на него плевать, а граждан Франции волнует лишь то, что им может предложить [лидер фракции партии «Национальное объединение»» во французском парламенте] Марин Ле Пен», — ответил Макрону пользователь Shiloh. Читатель с ником Mr. House предложил политику «сдаться». «У вас, у французов, это ловко выходит. Немцы, если что, расскажут», — сыронизировал он. По мнению пользователя FJB, «Макрон возомнил себя Наполеоном». «А ботинком по трибуне он стучал?» — поддержал его Killer_bees. Агентство AFP в среду сообщало, что Макрон во время сессии Генассамблеи ООН выразил сожаление по поводу объявленной в России частичной мобилизации, а также призвал мировое сообщество усилить давление на Путина. Ранее он запрашивал срочный разговор с российским президентом, назвав «цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса». Однако разговор глав государств не состоялся. В конце августа Марин Ле Пен уличила Макрона во лжи в отношении Украины.