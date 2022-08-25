Ле Пен обвинила Макрона во лжи об Украине

Эмманюэль Макрон скрыл от французов правду об экономическом кризисе, считает Марин Ле Пен Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон лжет, называя конфликт на Украине причиной экономического кризиса. Такое заявление в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) сделала лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

«Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Он не датируется конфликтом на Украине. Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии», — написала Ле Пен.

Ранее Макрон объявил политику «жесткой экономики» и призвал граждан максимально экономить энергию, пишет RT. Президент Франции заявил, что «период изобилия в мире завершился», — сообщает телеканал 360. Макрон заявил, что причина жесткого экономического кризиса в конфликте на Украине.