Макрон потребовал срочного разговора с Путиным

20 сентября 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Разговор Путина и Макрона может состояться в ближайшие дни Фото: соцсети Эмманюэля Макрона Президент Франции Эмманюэль Макрон запросил срочный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала Бэ-эф-эм. Телефонный звонок состоится в ближайшие дни. «Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни» — заявил Макрон. Он также назвал цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон запросил срочный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала Бэ-эф-эм. Телефонный звонок состоится в ближайшие дни. «Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни» — заявил Макрон. Он также назвал цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса.