Макрон потребовал срочного разговора с Путиным

Разговор Путина и Макрона может состояться в ближайшие дни
Президент Франции Эмманюэль Макрон запросил срочный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала Бэ-эф-эм. Телефонный звонок состоится в ближайшие дни.
«Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни» — заявил Макрон. Он также назвал цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса.
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