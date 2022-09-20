Макрон потребовал срочного разговора с Путиным

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Разговор Путина и Макрона может состояться в ближайшие дни Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон запросил срочный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала Бэ-эф-эм. Телефонный звонок состоится в ближайшие дни.

«Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни» — заявил Макрон. Он также назвал цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон запросил срочный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала Бэ-эф-эм. Телефонный звонок состоится в ближайшие дни. «Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни» — заявил Макрон. Он также назвал цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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