Байден вновь потерялся на сцене
Президент США Джо Байден выступил на седьмой конференции по пополнению Глобального фонда, которая прошла в Нью-Йорке в рамках борьбы со СПИДом, ВИЧ, туберкулезом и малярией. После этого Байден не смог найти выход со сцены.
Закончив свое выступление, президент США отправился к выходу. Но выбрал неправильное направление, но помощь окружающих подоспела вовремя. Присутствующие в зале окликнули Байдена и указали направление выхода со сцены
Ранее Джо Байден выступая на мероприятии, протянул руку для рукопожатия пустому месту, об этом передавал RT. Президент США заявил, что Соединенные Штаты Америки не хотят «холодной войны».
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