Байден после своего выступления потерялся в пространстве

09 июля 2022 в 08:35 Размер текста - 17 +

Джо Байден не смог найти выход после выступления Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент США Джо Байден после публичного выступления растерялся и не понял, куда ему идти. Американский лидер посещал штаб-квартиру ЦРУ. После выступления в штаб-квартире ЦРУ Байден пошел в сторону зрительного зала, а затем развел руки в стороны и стоял так несколько секунд. Сопровождающие помогли президенту и представили ситуацию, как будто политик хотел пожать руки присутствующим, трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News. Байден неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Ранее он сбился в ходе публичной речи о принятии закона об абортах и начал читать инструкции с суфлера. Также президент США перепутал Германию с Россией на брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает «Утро.ру». Во время переговоров с премьер-министром Испании Байден по ошибке сказал, что НАТО является угрозой самому себе, сообщает «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден после публичного выступления растерялся и не понял, куда ему идти. Американский лидер посещал штаб-квартиру ЦРУ. После выступления в штаб-квартире ЦРУ Байден пошел в сторону зрительного зала, а затем развел руки в стороны и стоял так несколько секунд. Сопровождающие помогли президенту и представили ситуацию, как будто политик хотел пожать руки присутствующим, трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News. Байден неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Ранее он сбился в ходе публичной речи о принятии закона об абортах и начал читать инструкции с суфлера. Также президент США перепутал Германию с Россией на брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает «Утро.ру». Во время переговоров с премьер-министром Испании Байден по ошибке сказал, что НАТО является угрозой самому себе, сообщает «Царьград».