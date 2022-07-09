Байден после своего выступления потерялся в пространстве

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Джо Байден не смог найти выход после выступления Фото:

Президент США Джо Байден после публичного выступления растерялся и не понял, куда ему идти. Американский лидер посещал штаб-квартиру ЦРУ.

После выступления в штаб-квартире ЦРУ Байден пошел в сторону зрительного зала, а затем развел руки в стороны и стоял так несколько секунд. Сопровождающие помогли президенту и представили ситуацию, как будто политик хотел пожать руки присутствующим, трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

Байден неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Ранее он сбился в ходе публичной речи о принятии закона об абортах и начал читать инструкции с суфлера. Также президент США перепутал Германию с Россией на брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает «Утро.ру». Во время переговоров с премьер-министром Испании Байден по ошибке сказал, что НАТО является угрозой самому себе, сообщает «Царьград».

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Президент США Джо Байден после публичного выступления растерялся и не понял, куда ему идти. Американский лидер посещал штаб-квартиру ЦРУ. После выступления в штаб-квартире ЦРУ Байден пошел в сторону зрительного зала, а затем развел руки в стороны и стоял так несколько секунд. Сопровождающие помогли президенту и представили ситуацию, как будто политик хотел пожать руки присутствующим, трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News. Байден неоднократно оговаривался во время своих выступлений. Ранее он сбился в ходе публичной речи о принятии закона об абортах и начал читать инструкции с суфлера. Также президент США перепутал Германию с Россией на брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает «Утро.ру». Во время переговоров с премьер-министром Испании Байден по ошибке сказал, что НАТО является угрозой самому себе, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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