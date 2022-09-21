В курганский военкомат приходят граждане по повесткам и в добровольном порядке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области 22 сентября идут в областной военкомат по повесткам и в добровольном порядке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, работающий у входа в комиссариат.

«К 9 утра в военкоматы подтягиваются мужчины, преимущественно молодого возраста», — передает корреспондент. У многих горожан есть повестки на 9:00 22 сентября.

Часть граждан явилась в добровольном порядке. Молодой человек 30-и лет рассказал, что пришел в военкомат сам, но его направили на медкомиссию для проверки состояния здоровья.

Большинство вызванных по повесткам отреагировали на их появление спокойно. Те, кто согласился ответить на вопросы корреспондента, признались, что скрываться от возможного призыва не собираются. Также в военкомат пришли студенты для получения отметки, что они проходят обучение, во избежание призыва.

Редакция URA.RU запросила комментарий военного комиссариата области по текущей ситуации с частичной мобилизации. В военкомате разъяснили, что повестки гражданам были разосланы до появления указа в плановом порядке.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военкомат заявил о состоянии готовности. Также 21 сентября президент Путин объявил о частичной мобилизации граждан 21 сентября и подписал соответствующий указ. Как прокомментировал ситуацию глава Минобороны Сергей Шойгу, под частичную мобилизацию могут попасть около 300 тысяч резервистов из числа бывших военных, сотрудников силовых структур и прошедших военную подготовку граждан.