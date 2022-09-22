Володин: у депутатов Госдумы нет «брони» от мобилизации

У депутатов отсутствует какая-либо бронь, мешающая им принять участие в мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Кто соответствует частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер назвал имена российских депутатов, которые с момента начала СВО находятся в Донбассе. Это Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказывал о том, что поехал бы добровольцем на Украину, но не может бросить пост из-за губернаторской брони, передает RT.
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