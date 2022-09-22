Володин: у депутатов Госдумы нет «брони» от мобилизации

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Организационное собрание фракции политической партии
Володин опроверг наличие депутатской брони Фото:
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Мобилизация в России

У депутатов отсутствует какая-либо бронь, мешающая им принять участие в мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Кто соответствует частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер назвал имена российских депутатов, которые с момента начала СВО находятся в Донбассе. Это Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказывал о том, что поехал бы добровольцем на Украину, но не может бросить пост из-за губернаторской брони, передает RT.

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У депутатов отсутствует какая-либо бронь, мешающая им принять участие в мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Кто соответствует частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер назвал имена российских депутатов, которые с момента начала СВО находятся в Донбассе. Это Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказывал о том, что поехал бы добровольцем на Украину, но не может бросить пост из-за губернаторской брони, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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