Володин: у депутатов Госдумы нет «брони» от мобилизации

22 сентября 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Володин опроверг наличие депутатской брони Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России У депутатов отсутствует какая-либо бронь, мешающая им принять участие в мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Кто соответствует частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер назвал имена российских депутатов, которые с момента начала СВО находятся в Донбассе. Это Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказывал о том, что поехал бы добровольцем на Украину, но не может бросить пост из-за губернаторской брони, передает RT.

У депутатов отсутствует какая-либо бронь, мешающая им принять участие в мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Кто соответствует частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер назвал имена российских депутатов, которые с момента начала СВО находятся в Донбассе. Это Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказывал о том, что поехал бы добровольцем на Украину, но не может бросить пост из-за губернаторской брони, передает RT.