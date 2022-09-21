В Сургуте бригада «скорой» оживила человека после смерти

В Сургуте (ХМАО) бригада скорой помощи спасла мужчину с клинической смертью. Медикам удалось реанимировать пациента, несмотря на то, что они не знали, сколько человек находился в таком состоянии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.
«Особенностью данного клинического случая было то, что бригада не располагала сведениями о времени наступления клинической смерти пациента. Анамнез жизни и заболеваний выяснить также не удалось. В таких случаях, при отсутствии признаков биологической смерти, бригада обязательно принимает все необходимые меры по спасению жизни пациента. На 20 минуте проведения сердечно-легочной реанимации восстановлена сердечная деятельность пациента», — рассказали в ведомстве.
Пациента доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу. Сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь. Ранее URA.RU рассказывало, что онкологи из ХМАО вылечили рак на последней стадии. Медики использовали новый метод — иммунотерапию.
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