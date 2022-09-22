ФСБ предотвратила теракт Украины на нефтегазопроводе в Турцию и Европу. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Теракт организовали украинские спецслужбы Фото:

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов нефтегазового комплекса, который осуществляет поставки топлива из России в Турцию и Европу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сообщили в центре. Информацию приводит РИА «Новости».

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов нефтегазового комплекса, который осуществляет поставки топлива из России в Турцию и Европу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сообщили в центре. Информацию приводит РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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