Теракт организовали украинские спецслужбы
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов нефтегазового комплекса, который осуществляет поставки топлива из России в Турцию и Европу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сообщили в центре. Информацию приводит РИА «Новости».
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