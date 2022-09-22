В центре Мелитополя произошел взрыв

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ЧП произошло в районе Центрального рынка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре Мелитополя Запорожской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщил член совета ВГА региона Владимир Рогов.

«Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв», — пишет Рогов в своем telegram-канале. По предварительной версии, ЧП произошло в районе Центрального рынка. Информация о пострадавших уточняется.

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В центре Мелитополя Запорожской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщил член совета ВГА региона Владимир Рогов. «Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв», — пишет Рогов в своем telegram-канале. По предварительной версии, ЧП произошло в районе Центрального рынка. Информация о пострадавших уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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