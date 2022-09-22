В центре Мелитополя произошел взрыв

ЧП произошло в районе Центрального рынка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В центре Мелитополя Запорожской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщил член совета ВГА региона Владимир Рогов.
«Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв», — пишет Рогов в своем telegram-канале. По предварительной версии, ЧП произошло в районе Центрального рынка. Информация о пострадавших уточняется.
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