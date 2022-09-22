В Минобороны РФ заявили о спасении пленных от смертельной опасности

Прошел обмен военнопленными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территория Украины вернулась 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик. Солдатам в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Минобороны.
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