В Минобороны РФ заявили о спасении пленных от смертельной опасности

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, сапер, саперы, СВО, минобороны
Прошел обмен военнопленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территория Украины вернулась 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик. Солдатам в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Минобороны.

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Произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территория Украины вернулась 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик. Солдатам в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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