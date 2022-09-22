В Кремле объяснили необходимость частичной мобилизации в России

Кремль: частичная мобилизация нужна из-за противостояния НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В связи с противостоянием всему блоку НАТО, мобилизация назревала, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В связи с противостоянием всему блоку НАТО необходимость в объявлении частичной мобилизации назревала. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Президент дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Спецоперация начиналась для выполнения целей на Украине. Сейчас дефакто нам противостоит блок НАТО со всеми их логистическими возможностями», — заявил Песков. Он отметил, что именно этот фактор привел к такой необходимости

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

В связи с противостоянием всему блоку НАТО необходимость в объявлении частичной мобилизации назревала. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Президент дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Спецоперация начиналась для выполнения целей на Украине. Сейчас дефакто нам противостоит блок НАТО со всеми их логистическими возможностями», — заявил Песков. Он отметил, что именно этот фактор привел к такой необходимости
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...