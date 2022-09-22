В Кремле объяснили необходимость частичной мобилизации в России

В связи с противостоянием всему блоку НАТО, мобилизация назревала, заявил Песков
новость из сюжетаМобилизация в России
В связи с противостоянием всему блоку НАТО необходимость в объявлении частичной мобилизации назревала. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Президент дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Спецоперация начиналась для выполнения целей на Украине. Сейчас дефакто нам противостоит блок НАТО со всеми их логистическими возможностями», — заявил Песков. Он отметил, что именно этот фактор привел к такой необходимости
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