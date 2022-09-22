В Кремле объяснили необходимость частичной мобилизации в России Кремль: частичная мобилизация нужна из-за противостояния НАТО 22 сентября 2022 в 15:13 Размер текста - 17 + В связи с противостоянием всему блоку НАТО, мобилизация назревала, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В связи с противостоянием всему блоку НАТО необходимость в объявлении частичной мобилизации назревала. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Президент дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Спецоперация начиналась для выполнения целей на Украине. Сейчас дефакто нам противостоит блок НАТО со всеми их логистическими возможностями», — заявил Песков. Он отметил, что именно этот фактор привел к такой необходимости В связи с противостоянием всему блоку НАТО необходимость в объявлении частичной мобилизации назревала. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Президент дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Спецоперация начиналась для выполнения целей на Украине. Сейчас дефакто нам противостоит блок НАТО со всеми их логистическими возможностями», — заявил Песков. Он отметил, что именно этот фактор привел к такой необходимости {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям