Ученые из ХМАО «на пальцах» расскажут о науке

Ученые из ХМАО примут участие в научно-популярном конкурсе Science Slam

Научно-популярный конкурс пройдет в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургутском государственном университете состоится первый этап научно-популярного конкурса Science Slam, в рамках которого ученые простыми словами расскажут о своих исследованиях. В конце всех этапов победители конкурса выступят на Конгрессе молодых ученых. Об этом URA.RU рассказали в Сургутском государственном университете.

«В Сургутском государственном университете впервые пройдет научно-популярное событие — Science Slam. Шесть ученых соберутся вместе перед широкой аудиторией и расскажут о своих исследованиях. Задача каждого представить свою работу так, чтобы она была понятна зрителям. Лучший слэмер будет определен аудиторией», — сказали в вузе.

В университетской лиге примут участие преподаватели вуза, а также студенты. «Главное для участников сейчас, это научиться рассказывать о темах своих исследований простым языком, избегая сложных научных терминов. Я также принимаю участие с исследованием в области сопоставительной лингвистики, оно связано с прецедентными феноменами в рекламных текстах», — рассказала преподаватель кафедры иностранных языков вуза Надежда Потоцкая. В рамках проекта в России будет проведено 100 университетских слэмов, на которых будут отобраны победители для участия в шести региональных этапах. Победители выступят на всероссийском Science Slam в рамках Конгресса молодых ученых. Организаторы проекта выступает Министерство науки и высшего образования РФ, ассоциация Science Slam России и ВКонтакте.

Для того, чтобы научное сообщество в России развивалось ускоренными темпами, в стране действует национальный проект «Наука и университеты». Его цели — создание научно-образовательных центров, обеспечение ученых передовой инфраструктурой для исследований, повышение привлекательности отечественной науки для российских и зарубежных ученых.