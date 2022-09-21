Свердловского начальника отдела по мобилизационной работе вызвали в ФСБ

Олега Цегельного вызвали в ФСБ из-за гостайны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

УФСБ по Свердловской области вынесла предостережение от разглашения гостайны начальнику отдела мобилизационной и секретной работы свердловского минтранса Олегу Цегельному. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Своими действиями Цегельный О.В. создавал условия для разглашения им секретной и совершенно секретной информации», — сообщили в пресс-службе. Чиновника вызвали в ведомство, где официально зачитали ему предостережение.

Сотрудники УФСБ знают, что Цегельный долгое время хранил и обрабатывал данные, содержащие гостайну. Если бы она была разглашена, чиновнику грозило бы до четырех лет лишения свободы. Какого именно рода гостайна могла быть обнародована, не раскрывается.

Ранее в Кольцово задержали сотрудника линейного отдела полиции аэропорта, которого подозревают в разглашении гостайны. Его начнут судить.