21 сентября 2022

Свердловского начальника отдела по мобилизационной работе вызвали в ФСБ

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Мишустин в Ярославле. Ярославль, фсб, силовики, спецслужбы, фсо, охранник, личник
Олега Цегельного вызвали в ФСБ из-за гостайны Фото:

УФСБ по Свердловской области вынесла предостережение от разглашения гостайны начальнику отдела мобилизационной и секретной работы свердловского минтранса Олегу Цегельному. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Своими действиями Цегельный О.В. создавал условия для разглашения им секретной и совершенно секретной информации», — сообщили в пресс-службе. Чиновника вызвали в ведомство, где официально зачитали ему предостережение.

Сотрудники УФСБ знают, что Цегельный долгое время хранил и обрабатывал данные, содержащие гостайну. Если бы она была разглашена, чиновнику грозило бы до четырех лет лишения свободы. Какого именно рода гостайна могла быть обнародована, не раскрывается.

Ранее в Кольцово задержали сотрудника линейного отдела полиции аэропорта, которого подозревают в разглашении гостайны. Его начнут судить.

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УФСБ по Свердловской области вынесла предостережение от разглашения гостайны начальнику отдела мобилизационной и секретной работы свердловского минтранса Олегу Цегельному. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Своими действиями Цегельный О.В. создавал условия для разглашения им секретной и совершенно секретной информации», — сообщили в пресс-службе. Чиновника вызвали в ведомство, где официально зачитали ему предостережение. Сотрудники УФСБ знают, что Цегельный долгое время хранил и обрабатывал данные, содержащие гостайну. Если бы она была разглашена, чиновнику грозило бы до четырех лет лишения свободы. Какого именно рода гостайна могла быть обнародована, не раскрывается. Ранее в Кольцово задержали сотрудника линейного отдела полиции аэропорта, которого подозревают в разглашении гостайны. Его начнут судить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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