Губернатор наградит медалями 19 матерей ЯНАО

Соответствующий документ уже подписан губернатором ЯНАО Дмитрие Артюховым Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Медалями «Материнская слава Ямала» будут награждены 19 матерей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«За достойное выполнение родительского долга, укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери наградить медалью „Материнская слава Ямала“<…>. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации», — говорится в документе.

В Пуровском районе наградят сразу трех матерей: Наиду Арслангерееву, Ольгу Журавлеву, Ирину Ихно. В Ноябрьске медаль получит Ольга Балицкая, в Ямальском районе — Вера Вануйто, в Тазовском районе — Зоя Вануйто и Няльчек Лапсуй, в Шурышкарском районе — Наталья Горшкова и Онега Чупрова, в Губкинские — Марина Данилова и Любовь Черткова, В Салехарде — Светлана Дубровских и Светлана Пучко. Также медали получит Наталья Нилова из Муравленко, Мария Сибарева и Елена Тарасова из Приуральского района, Гузель Тимофеева из Надымского района, Анна Уварова из Нового Уренгоя и Гюлпери Ханмагомедова из Красноселькупского района.

День матери в этом году выпадает на 27 ноября. Ранее губернатор присвоил профессиональные почетные звания сразу восьми жителям региона.