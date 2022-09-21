21 сентября 2022

Губернатор наградит медалями 19 матерей ЯНАО

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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Соответствующий документ уже подписан губернатором ЯНАО Дмитрие Артюховым Фото:

Медалями «Материнская слава Ямала» будут награждены 19 матерей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«За достойное выполнение родительского долга, укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери наградить медалью „Материнская слава Ямала“<…>. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации», — говорится в документе.

В Пуровском районе наградят сразу трех матерей: Наиду Арслангерееву, Ольгу Журавлеву, Ирину Ихно. В Ноябрьске медаль получит Ольга Балицкая, в Ямальском районе — Вера Вануйто, в Тазовском районе — Зоя Вануйто и Няльчек Лапсуй, в Шурышкарском районе — Наталья Горшкова и Онега Чупрова, в Губкинские — Марина Данилова и Любовь Черткова, В Салехарде — Светлана Дубровских и Светлана Пучко. Также медали получит Наталья Нилова из Муравленко, Мария Сибарева и Елена Тарасова из Приуральского района, Гузель Тимофеева из Надымского района, Анна Уварова из Нового Уренгоя и Гюлпери Ханмагомедова из Красноселькупского района.

День матери в этом году выпадает на 27 ноября. Ранее губернатор присвоил профессиональные почетные звания сразу восьми жителям региона.

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Медалями «Материнская слава Ямала» будут награждены 19 матерей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «За достойное выполнение родительского долга, укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери наградить медалью „Материнская слава Ямала“<…>. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации», — говорится в документе. В Пуровском районе наградят сразу трех матерей: Наиду Арслангерееву, Ольгу Журавлеву, Ирину Ихно. В Ноябрьске медаль получит Ольга Балицкая, в Ямальском районе — Вера Вануйто, в Тазовском районе — Зоя Вануйто и Няльчек Лапсуй, в Шурышкарском районе — Наталья Горшкова и Онега Чупрова, в Губкинские — Марина Данилова и Любовь Черткова, В Салехарде — Светлана Дубровских и Светлана Пучко. Также медали получит Наталья Нилова из Муравленко, Мария Сибарева и Елена Тарасова из Приуральского района, Гузель Тимофеева из Надымского района, Анна Уварова из Нового Уренгоя и Гюлпери Ханмагомедова из Красноселькупского района. День матери в этом году выпадает на 27 ноября. Ранее губернатор присвоил профессиональные почетные звания сразу восьми жителям региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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