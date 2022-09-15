Губернатор Артюхов присвоил почетные звания жителям ЯНАО

16 сентября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Ямальцы получили награды от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ЯНАО присвоил сразу восьми жителям Ямала профессиональные почетные звания. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «За многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в дело охраны здоровья населения присвоить профессиональное почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа“ Усатых Алексею Геннадьевичу — главному врачу медико-санитарной части филиала общества с ограниченной ответственностью „Газпром добыча Уренгой“. <…> присвоить профессиональное почетное звание „Заслуженный работник транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа“ Миронову Сергею Борисовичу», — говорится в документе. Звания заслуженных экономистов ЯНАО получили сразу три специалиста: начальник управления в департаменте финансов Сергей Дегтярев, начальник планово-экономического управления в «РН-Пурнефтегаз» Светлана Иваницкая и заместитель начальника финансового департамента в мэрии Пуровского района Ольга Лышник. Звание заслуженного строителя округа получил начальник управления службы государственного строительного надзора по Надыму и Надымскому району Александр Фесенко. Заслуженным работником энергетики региона был признан Айрат Абсалямов. Начальник управления департамента финансов Лери Аркания получил звание заслуженного работника органов госвласти. Ранее глава ЯНАО вручил 23 медали ямальцам ко Дню России. Они получили признание за вклад в развитие округа и страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава ЯНАО присвоил сразу восьми жителям Ямала профессиональные почетные звания. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «За многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в дело охраны здоровья населения присвоить профессиональное почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа“ Усатых Алексею Геннадьевичу — главному врачу медико-санитарной части филиала общества с ограниченной ответственностью „Газпром добыча Уренгой“. <…> присвоить профессиональное почетное звание „Заслуженный работник транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа“ Миронову Сергею Борисовичу», — говорится в документе. Звания заслуженных экономистов ЯНАО получили сразу три специалиста: начальник управления в департаменте финансов Сергей Дегтярев, начальник планово-экономического управления в «РН-Пурнефтегаз» Светлана Иваницкая и заместитель начальника финансового департамента в мэрии Пуровского района Ольга Лышник. Звание заслуженного строителя округа получил начальник управления службы государственного строительного надзора по Надыму и Надымскому району Александр Фесенко. Заслуженным работником энергетики региона был признан Айрат Абсалямов. Начальник управления департамента финансов Лери Аркания получил звание заслуженного работника органов госвласти. Ранее глава ЯНАО вручил 23 медали ямальцам ко Дню России. Они получили признание за вклад в развитие округа и страны.