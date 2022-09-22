Екатеринбуржцы заметили 80-летнюю пикетчицу с обращением к полиции

К пожилой пикетчице подошли сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерка вышла в центр Екатеринбурга с плакатом, на котором написан призыв к полиции не уезжать за границу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным telegram-каналов, пенсионерка вышла на незаконный пикет в центр Екатеринбурга с плакатом, с помощью которого выразила, что нуждается в правоохранителях. «Дорогая полиция! Не уезжайте на Украину. Мы без вас — никакие», — написано на плакате. По данным каналов, женщине 80 лет.

На распространяемом фото видно, как рядом с пенсионеркой стоят полицейские, однако о ее задержании информации не поступало. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее незаконные митинги проходили в Екатеринбурге 21 сентября после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. Официальной информации о количестве протестующих не появлялось. Полиция проводила задержания. Мобилизация была объявлена через несколько месяцев спецоперации России на Украине, призванной освободить русскоязычное население Донбасса от ВСУ. Целями спецоперации также являются денацификация и демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.