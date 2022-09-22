Аномальная жара продержится в Кургане до конца недели

Несколько дней подряд синоптики в Кургане фиксировали рекордные показатели

23 сентября 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

В воскресенье в Кургане похолодает до +15 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аномально теплая погода простоит в Кургане до воскресенья. По 24 сентября местами в области сохранятся среднесуточные температуры воздуха выше нормы на 7 и более градусов, сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Три дня подряд синоптики фиксировали рекордные показатели. «21 сентября в Кургане был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +28,6°. Прошлый рекорд был +27,5° в 2010 году. 20 сентября абсолютный максимум составил +30,4°, прошлый рекорд +27,8° отмечен в 1971 году. 19 сентября абсолютный максимум температуры воздуха составил +28°. Прошлый рекорд +27,5° зафиксирован в 2010 году», — размещено на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В пятницу и в субботу температура воздуха днем в Кургане будет варьироваться от +25 до +27 градусов, а в воскресенье столбик термометра, по данным гидрометцентра России, опустится до +15 градусов. Ранее жителей региона предупреждали об аномально жаркой погоде, которая, как и прогнозировали, простояла в области целую неделю.

Аномально теплая погода простоит в Кургане до воскресенья. По 24 сентября местами в области сохранятся среднесуточные температуры воздуха выше нормы на 7 и более градусов, сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Три дня подряд синоптики фиксировали рекордные показатели. «21 сентября в Кургане был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +28,6°. Прошлый рекорд был +27,5° в 2010 году. 20 сентября абсолютный максимум составил +30,4°, прошлый рекорд +27,8° отмечен в 1971 году. 19 сентября абсолютный максимум температуры воздуха составил +28°. Прошлый рекорд +27,5° зафиксирован в 2010 году», — размещено на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В пятницу и в субботу температура воздуха днем в Кургане будет варьироваться от +25 до +27 градусов, а в воскресенье столбик термометра, по данным гидрометцентра России, опустится до +15 градусов. Ранее жителей региона предупреждали об аномально жаркой погоде, которая, как и прогнозировали, простояла в области целую неделю.