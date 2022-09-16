Жителей Курганской области предупредили об аномально жаркой погоде

На территории Курганской области объявлено штормовое предупреждение. Информация опубликована в оперативной сводке ГУ МЧС России по Курганской области.
«Штормовое предупреждение. По прогнозам курганских синоптиков, с 18 по 22 сентября по Курганской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7 градусов и более», — указано в сообщении.
Жителям рекомендовано соблюдать правила поведения в условиях жаркой погоды. По возможности, не стоит выходить на улицу в самое жаркое время суток, с 11 до 16 часов.
Ранее URA.RU писало, что с воскресенья и до середины следующей недели (18—22 сентября) в Кургане ожидается аномально теплая погода. Синоптики прогнозировали днем до +28 градусов, ночью до +13.
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