Жителей Курганской области предупредили об аномально жаркой погоде

17 сентября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится на территории пять дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Курганской области объявлено штормовое предупреждение. Информация опубликована в оперативной сводке ГУ МЧС России по Курганской области. «Штормовое предупреждение. По прогнозам курганских синоптиков, с 18 по 22 сентября по Курганской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7 градусов и более», — указано в сообщении. Жителям рекомендовано соблюдать правила поведения в условиях жаркой погоды. По возможности, не стоит выходить на улицу в самое жаркое время суток, с 11 до 16 часов. Ранее URA.RU писало, что с воскресенья и до середины следующей недели (18—22 сентября) в Кургане ожидается аномально теплая погода. Синоптики прогнозировали днем до +28 градусов, ночью до +13.

На территории Курганской области объявлено штормовое предупреждение. Информация опубликована в оперативной сводке ГУ МЧС России по Курганской области. «Штормовое предупреждение. По прогнозам курганских синоптиков, с 18 по 22 сентября по Курганской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7 градусов и более», — указано в сообщении. Жителям рекомендовано соблюдать правила поведения в условиях жаркой погоды. По возможности, не стоит выходить на улицу в самое жаркое время суток, с 11 до 16 часов. Ранее URA.RU писало, что с воскресенья и до середины следующей недели (18—22 сентября) в Кургане ожидается аномально теплая погода. Синоптики прогнозировали днем до +28 градусов, ночью до +13.