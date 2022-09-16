16 сентября 2022
15 сентября 2022

Жителей Курганской области предупредили об аномально жаркой погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится на территории пять дней Фото:

На территории Курганской области объявлено штормовое предупреждение. Информация опубликована в оперативной сводке ГУ МЧС России по Курганской области.

«Штормовое предупреждение. По прогнозам курганских синоптиков, с 18 по 22 сентября по Курганской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7 градусов и более», — указано в сообщении.

Жителям рекомендовано соблюдать правила поведения в условиях жаркой погоды. По возможности, не стоит выходить на улицу в самое жаркое время суток, с 11 до 16 часов.

Ранее URA.RU писало, что с воскресенья и до середины следующей недели (18—22 сентября) в Кургане ожидается аномально теплая погода. Синоптики прогнозировали днем до +28 градусов, ночью до +13.

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На территории Курганской области объявлено штормовое предупреждение. Информация опубликована в оперативной сводке ГУ МЧС России по Курганской области. «Штормовое предупреждение. По прогнозам курганских синоптиков, с 18 по 22 сентября по Курганской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7 градусов и более», — указано в сообщении. Жителям рекомендовано соблюдать правила поведения в условиях жаркой погоды. По возможности, не стоит выходить на улицу в самое жаркое время суток, с 11 до 16 часов. Ранее URA.RU писало, что с воскресенья и до середины следующей недели (18—22 сентября) в Кургане ожидается аномально теплая погода. Синоптики прогнозировали днем до +28 градусов, ночью до +13.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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