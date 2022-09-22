22 сентября 2022

Свердловчане начали увольняться с работы и устраиваться на оборонные заводы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод Тюменьремдормаш. Тюмень, работа, труд, завод, рабочая профессия, рабочий в каске, рабочий, тюменьремдормаш, производство
Работники крупных предприятий пытаются устроиться на оборонные заводы Фото:

В Свердловской области сотрудники нескольких крупных компаний решили поменять работу и устроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом URA.RU анонимно рассказали бывшие работники ЕМУП «Горсвет» и МРСК Урала.

«21 сентября было принято решение уволиться и перейти на один из оборонных заводов. Выбор пал на „Уралтрансмаш“, там достаточно много свободных мест и достойная зарплата. Сказали, что проверят все документы и через три дня устроят на работу, если все пройдет успешно», — рассказал экс-работник «Горсвета», пожелавший остаться анонимным.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы предприятий. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Позже Минобороны РФ утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. Согласно ему, гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, будет дана отсрочка.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

В Свердловской области сотрудники нескольких крупных компаний решили поменять работу и устроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом URA.RU анонимно рассказали бывшие работники ЕМУП «Горсвет» и МРСК Урала. «21 сентября было принято решение уволиться и перейти на один из оборонных заводов. Выбор пал на „Уралтрансмаш“, там достаточно много свободных мест и достойная зарплата. Сказали, что проверят все документы и через три дня устроят на работу, если все пройдет успешно», — рассказал экс-работник «Горсвета», пожелавший остаться анонимным. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы предприятий. На момент публикации ответа не последовало. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Позже Минобороны РФ утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. Согласно ему, гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, будет дана отсрочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...