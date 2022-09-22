Свердловчане начали увольняться с работы и устраиваться на оборонные заводы

Работники крупных предприятий пытаются устроиться на оборонные заводы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области сотрудники нескольких крупных компаний решили поменять работу и устроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом URA.RU анонимно рассказали бывшие работники ЕМУП «Горсвет» и МРСК Урала.

«21 сентября было принято решение уволиться и перейти на один из оборонных заводов. Выбор пал на „Уралтрансмаш“, там достаточно много свободных мест и достойная зарплата. Сказали, что проверят все документы и через три дня устроят на работу, если все пройдет успешно», — рассказал экс-работник «Горсвета», пожелавший остаться анонимным.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы предприятий. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Позже Минобороны РФ утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. Согласно ему, гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, будет дана отсрочка.