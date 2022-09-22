Жители ХМАО возмутились из-за цен на такси

23 сентября 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

Жители Советского недовольны ростом цен в агрегаторах компании «Яндекс» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Советского (ХМАО) недовольны стоимостью такси в агрегаторах компании «Яндекс». Информация об этом опубликована в группе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». «У меня вопрос к таксистам — вы не офигели? Поездка два километра, и не надо рассказывать про цены на бензин, запчасти и т.д», — написал анонимный автор. Он также приложил скрины с расчетом стоимости поездки. «У нас не такая уж большая деревня, чтобы за 500 рублей кататься», — прокомментировала пост пользователь Лена Джексон. «Я на днях за 40 км поездки 1100 отдал в Яндексе», — поделился Антон Зюбин. «500 рублей — это прям дорого для нас, но водители тут вообще ни при чем», — написал Виталий Бородкин. Автору также посоветовали подождать, идти пешком или воспользоваться услугами местного такси. В пресс-службу компании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Центра управления регионом» ХМАО зафиксировали жалобы жителей региона на рост цен на такси. Заместитель руководителя управления федеральной антимонопольной службы ХМАО Василий Иванов объяснил, что услуги такси не регулируются государством. Скрин «Подслушано Советский ХМАО», «ВКонтакте»

Жители Советского (ХМАО) недовольны стоимостью такси в агрегаторах компании «Яндекс». Информация об этом опубликована в группе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». «У меня вопрос к таксистам — вы не офигели? Поездка два километра, и не надо рассказывать про цены на бензин, запчасти и т.д», — написал анонимный автор. Он также приложил скрины с расчетом стоимости поездки. «У нас не такая уж большая деревня, чтобы за 500 рублей кататься», — прокомментировала пост пользователь Лена Джексон. «Я на днях за 40 км поездки 1100 отдал в Яндексе», — поделился Антон Зюбин. «500 рублей — это прям дорого для нас, но водители тут вообще ни при чем», — написал Виталий Бородкин. Автору также посоветовали подождать, идти пешком или воспользоваться услугами местного такси. В пресс-службу компании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Центра управления регионом» ХМАО зафиксировали жалобы жителей региона на рост цен на такси. Заместитель руководителя управления федеральной антимонопольной службы ХМАО Василий Иванов объяснил, что услуги такси не регулируются государством.