22 сентября 2022

В Челябинской области в половине муниципалитетов стартовал отопительный сезон

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В первую очередь отопление включат в социальных учреждениях Фото:

В Челябинской области 23 сентября начался отопительный сезон в 22 муниципалитетах из 43 городских округов и районов. Об этом URA.RU сообщили в региональном минстрое, отметив, что в первую очередь к теплу станут подключать социальные учреждения.

«Отопление в регионе запущено в 11% жилого фонда и 24,4% социальных учреждений. На 23 сентября приняты распоряжения о начале отопительного сезона в 22 муниципалитетах», — отмечают в пресс-службе ведомства.

На совещании с главами 22 сентября губернатор Алексей Текслер напомнил, что начало отопительного сезона можно объявлять, ориентируясь на погодные условия. На следующей неделе в регионе ожидаются ночные заморозки. «Ориентируйтесь на запросы людей. Ставлю задачу всем главам обеспечить своевременное получение паспортов готовности к отопительному сезону», — отметил Текслер.

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В Челябинской области 23 сентября начался отопительный сезон в 22 муниципалитетах из 43 городских округов и районов. Об этом URA.RU сообщили в региональном минстрое, отметив, что в первую очередь к теплу станут подключать социальные учреждения. «Отопление в регионе запущено в 11% жилого фонда и 24,4% социальных учреждений. На 23 сентября приняты распоряжения о начале отопительного сезона в 22 муниципалитетах», — отмечают в пресс-службе ведомства. На совещании с главами 22 сентября губернатор Алексей Текслер напомнил, что начало отопительного сезона можно объявлять, ориентируясь на погодные условия. На следующей неделе в регионе ожидаются ночные заморозки. «Ориентируйтесь на запросы людей. Ставлю задачу всем главам обеспечить своевременное получение паспортов готовности к отопительному сезону», — отметил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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