22 сентября 2022

В курганской детской поликлинике главврач сменил статус

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, вебер эдуард
Эдуард Вебер (на фото) сменил пост в курганской детской поликлинике Фото:

Главный врач курганской детской поликлиники Эдуард Вебер сменил должность внутри учреждения. Соответствующая информация указана в базе данных электронной системы СБИС.

«Эдуард Вебер работал главным врачом курганской детской поликлиники с 25 сентября 2019 года по 21 сентября 2022 года. Сейчас он является исполняющим обязанности главного врача в больнице», — указано на сайте СБИС. До Вебера больницей несколько месяцев в 2019 году руководила Любовь Федерягина, а с 2017 по 2019 годы главврачом являлась Елена Голуб.

Для выяснения причин, почему Вебер сменил должность, URA.RU направило официальный запрос в департамент здравоохранения Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. В приемной поликлиники и в приемной главврача на звонки URA.RU никто не ответил.

До этого URA.RU сообщало, что в Далматовской центральной районной больнице (ЦРБ) сменился руководитель. Евгений Коровин ушел с поста главврача, сейчас на сайте медучреждения исполняющим обязанности главврача указан Вячеслав Лазарев, он же является руководителем Шадринской БСМП.

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Главный врач курганской детской поликлиники Эдуард Вебер сменил должность внутри учреждения. Соответствующая информация указана в базе данных электронной системы СБИС. «Эдуард Вебер работал главным врачом курганской детской поликлиники с 25 сентября 2019 года по 21 сентября 2022 года. Сейчас он является исполняющим обязанности главного врача в больнице», — указано на сайте СБИС. До Вебера больницей несколько месяцев в 2019 году руководила Любовь Федерягина, а с 2017 по 2019 годы главврачом являлась Елена Голуб. Для выяснения причин, почему Вебер сменил должность, URA.RU направило официальный запрос в департамент здравоохранения Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. В приемной поликлиники и в приемной главврача на звонки URA.RU никто не ответил. До этого URA.RU сообщало, что в Далматовской центральной районной больнице (ЦРБ) сменился руководитель. Евгений Коровин ушел с поста главврача, сейчас на сайте медучреждения исполняющим обязанности главврача указан Вячеслав Лазарев, он же является руководителем Шадринской БСМП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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