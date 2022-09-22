В курганской детской поликлинике главврач сменил статус

Эдуард Вебер (на фото) сменил пост в курганской детской поликлинике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач курганской детской поликлиники Эдуард Вебер сменил должность внутри учреждения. Соответствующая информация указана в базе данных электронной системы СБИС.

«Эдуард Вебер работал главным врачом курганской детской поликлиники с 25 сентября 2019 года по 21 сентября 2022 года. Сейчас он является исполняющим обязанности главного врача в больнице», — указано на сайте СБИС. До Вебера больницей несколько месяцев в 2019 году руководила Любовь Федерягина, а с 2017 по 2019 годы главврачом являлась Елена Голуб.

Для выяснения причин, почему Вебер сменил должность, URA.RU направило официальный запрос в департамент здравоохранения Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. В приемной поликлиники и в приемной главврача на звонки URA.RU никто не ответил.

До этого URA.RU сообщало, что в Далматовской центральной районной больнице (ЦРБ) сменился руководитель. Евгений Коровин ушел с поста главврача, сейчас на сайте медучреждения исполняющим обязанности главврача указан Вячеслав Лазарев, он же является руководителем Шадринской БСМП.