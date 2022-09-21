В курганской больнице запутались, кто является главврачом

В курганской Далматовской больнице работают сразу два главврача

В Далматовской ЦРБ произошла путаница с постом главного врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Далматовской центральной районной больнице (ЦРБ) в Курганской области сменился руководитель. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, данные о смене руководства также есть в Сбис. При этом предыдущий главврач Евгений Коровин находится на рабочем месте в больнице.

«Евгений Коровин ушел с поста главврача в Далматовской ЦРБ около месяца назад. Скорее всего это связано с интересом к его работе силовиков. Он является фигурантом разбирательства по поводу причин смерти жительницы Далматово после коронавируса. Главврач должен был принять решение по поводу ее экстренной госпитализации в больницу Кургана», — уточнил инсайдер из числа местных жителей. По словам второго источника, Коровин еще не уволился, но планирует покинуть пост из-за больничной реформы и реорганизации учреждений в ближайшее время.

По данным электронной системы Сбис, с 9 августа на должность исполняющего обязанности главврача Далматовской ЦРБ назначен Вячеслав Лазарев, он же является главным врачом Шадринской БСМП. Получить оперативный комментарий от него не удалось. При этом на сайте Далматовской больницы главврачом указан Коровин. Редакция позвонила в приемную главврача, на звонок ответил Коровин. От комментариев URA.RU он отказался. В том числе URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения, на момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что в январе 2021 года житель Далматовского района подал заявление в правоохранительные органы на медработников Далматовской ЦРБ. По его словам, из-за врачебной халатности его жена умерла от отека мозга после лечения коронавируса. Также в ноябре 2021 года в Далматовском районе оштрафовали жителя, который напал на мужчину после конфликта того с главврачом местной ЦРБ Евгением Коровиным.