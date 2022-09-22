Арбуз сорта «Каролина» может достигать веса в 70 килограмм Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермячка Каролина Овчинникова вырастила арбуз весом 58 кг. Женщина подала заявку в книгу рекордов России, чтобы огромная ягода победила в номинации «Самый большой арбуз, выросший в теплице в России». Об этом она написала в своей группе «Каролина» в соцсети «ВКонтакте».

«Многие следили за его ростом, наблюдали как он толстеет с каждым днем. А теперь он может попасть в Книгу рекордов России как „Самый большой арбуз, выросший в теплице в России“, заявка находится на рассмотрении, жду результатов», — поделилась подробностями Овчинникова. Арбуз женщина назвала Камикадзе, так как в теплицу она его высадила рано — 1 мая. А арбуз пережил все заморозки и холодный июнь.

Сорт арбуза-гиганта Carolina Cross, одна окружность 140,5 см, вторая 160,5 см, масса 58 килограмм. Огородница планирует в следующем году побить собственный рекорд и вырастить еще более огромный арбуз.

Ранее URA.RU рассказывало об огромном белом грибе, который пермячка нашла в лесу рядом с Лысьвой. В грибе при этом не было ни одного червяка.