20 сентября 2022

Пермячка нашла белый гриб-гигант. Фото

Пермячка в лесу под Лысьвой нашла белый гриб-гигант
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа пермского края, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Гриб оказался хорошим — без червяков (архивное фото) Фото:

Жительница Пермского края Катерина Помазкина нашла огромный белый гриб в лесу близ Лысьвы. Фотографией своей находки она поделилась в группе «Лысьва Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

«В Лысьвенском лесу нашли гриб-гигант. Размер гриба впечатляет. При том, что в нем не было ни одного червячка», — сказано в посте.

Белые грибы — одни из самых желанных трофеев грибника. Один из самых больших белых грибов был найден под Минском в 1961 году, имел размеры 58 сантиметров в диаметре шляпки и ножку толщиной 15 сантиметров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае грибники нашли огромный рыжик размером с две ладони. А летом пермячке удалось найти гриб весом больше килограмма.

Размер гриба действительно впечатляет

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Жительница Пермского края Катерина Помазкина нашла огромный белый гриб в лесу близ Лысьвы. Фотографией своей находки она поделилась в группе «Лысьва Онлайн» соцсети «ВКонтакте». «В Лысьвенском лесу нашли гриб-гигант. Размер гриба впечатляет. При том, что в нем не было ни одного червячка», — сказано в посте. Белые грибы — одни из самых желанных трофеев грибника. Один из самых больших белых грибов был найден под Минском в 1961 году, имел размеры 58 сантиметров в диаметре шляпки и ножку толщиной 15 сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае грибники нашли огромный рыжик размером с две ладони. А летом пермячке удалось найти гриб весом больше килограмма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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