Жительница Пермского края Катерина Помазкина нашла огромный белый гриб в лесу близ Лысьвы. Фотографией своей находки она поделилась в группе «Лысьва Онлайн» соцсети «ВКонтакте».
«В Лысьвенском лесу нашли гриб-гигант. Размер гриба впечатляет. При том, что в нем не было ни одного червячка», — сказано в посте.
Белые грибы — одни из самых желанных трофеев грибника. Один из самых больших белых грибов был найден под Минском в 1961 году, имел размеры 58 сантиметров в диаметре шляпки и ножку толщиной 15 сантиметров.
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Жительница Пермского края Катерина Помазкина нашла огромный белый гриб в лесу близ Лысьвы. Фотографией своей находки она поделилась в группе «Лысьва Онлайн» соцсети «ВКонтакте». «В Лысьвенском лесу нашли гриб-гигант. Размер гриба впечатляет. При том, что в нем не было ни одного червячка», — сказано в посте. Белые грибы — одни из самых желанных трофеев грибника. Один из самых больших белых грибов был найден под Минском в 1961 году, имел размеры 58 сантиметров в диаметре шляпки и ножку толщиной 15 сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае грибники нашли огромный рыжик размером с две ладони. А летом пермячке удалось найти гриб весом больше килограмма.